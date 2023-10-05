Учителем года России стал педагог заграншколы в Иране Олег Янковский

Учитель русского языка и литературы школы при посольстве РФ в Иране Олег Янковский признан «Учителем года России» 2023 года. Призерами стали учитель физкультуры из Луганской народной республики Антон Кандауров, учитель математики из Татарстана Арман Костанян, учительница английского языка из Чечни Бэлла Яндиева и учитель физики из Белгородской области Михаил Ладных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Лауреатов конкурса объявила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Большой учительской недели. Организаторы конкурса вели трансляцию во «ВКонтакте». Победителей поздравил министр просвещения Сергей Кравцов. Господин Янковский поблагодарил своих учеников за поддержу.

Лауреатом в номинации «Первый учитель» стала учительница начальных классов из Свердловской области Оксана Крумина.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении ко Дню учителя пообещал, что власти будут расширять меры поддержки педагогов. Текущий год в РФ объявлен Годом педагога и наставника.

Леонид Уварчев