Путин пообещал, что российские власти будут расширять меры поддержки учителей

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что власти страны намерены расширять перечень мер поддержки для педагогов. Такое заявление глава государства сделал, поздравляя российских учителей с их профессиональным праздником (отмечается 5 октября).

«Идущий сейчас Год педагога и наставника — это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду, и мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей»,— подчеркнул Владимир Путин в поздравлении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля. Какие конкретно дополнительные меры поддержки для педагогов планируется ввести в стране, он не уточнил.

«Искренне рад поздравить всех учителей, наставников, педагогов с Днем учителя. Этот праздник вызывает особые, очень тёплые чувства. Слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране»,— добавил господин Путин.

Также с поздравлением в адрес педагогов выступила и председатель Совета федерации Валентина Матвиенко. В обращении к учителям, опубликованном на сайте Совфеда, она отметила, что «детям в эпоху цифровизации нужен учитель, мудрый наставник, и образ будущего России должен формировать человек, а не искусственный интеллект». Также госпожа Матвиенко считает, что основная работа по обеспечению суверенитета в области образования в России уже завершена, восстановлено единое образовательное пространство, введены единые госстандарты.

Александр Кислов