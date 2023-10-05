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Коммерсантъ FM
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Альфа-банк подал на банкротство основного владельца «Связного»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Альфа-банка, который просит признать банкротом кипрскую компанию DTSRetail Ltd, основного владельца сотового ритейлера «Связной». Ранее в отношении «Связного» ввели начальную процедуру банкротства.

Дело размещено в картотеке арбитражных дел. Заявление Альфа-банка поступило в суд 3 октября. К рассмотрению заявление пока не назначено.

В июне с DTSRetail Ltd взыскали в пользу Альфа-банка 549 млн руб. долга, неустойки и процентов по договору банковской гарантии 2018 года для обеспечения обязательств «Связного». Сейчас суд рассматривает еще один иск Альфа-банка к DTSRetail Ltd — на сумму 7,7 млрд руб.

В июле 2022 года Альфа-банк уже обращался с иском к DTSRetail Ltd на 6 млрд руб. Иск на ту же сумму был подан и к ООО «Сеть Связной». Но стороны пришли к урегулированию: в ноябре банк отказался от иска кипрской компании, а в декабре заключил мировое соглашение с ритейлером, по условиям которого «Связной» обязался выплатить 6,7 млрд руб. с процентами до конца 2025 года.

В марте 2023 года «Связной» подал в суд заявление о банкротстве, суд признал его обоснованным в июне и ввел процедуру наблюдения. Обязательства компании, как говорилось в определении суда, составляли 53,9 млрд руб.

После введении в «Связном» процедуры наблюдения его магазины электроники по всей России начали закрываться. Последние магазины «Связного» в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге закрылись в начале сентября.

Подробнее о проблемах компании — в материале «Связного нашли на Кипре».

Анастасия Ларина

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