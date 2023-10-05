ЗиД может стать основным кредитором своего бывшего директора

Арбитражный суд Пермского края принял заявление ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» в лице конкурсного управляющего Льва Шляпина о включении в реестр требований кредиторов бывшего депутата заксобрания и руководителя завода Егора Заворохина. Согласно данным документов судебного процесса, требование было направлено 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ЗиД требует включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в общей сумме 196,3 млн руб. основного долга. Обоснованность заявления будет рассмотрена 23 октября.

Ранее с аналогичным требованием обратилось ПАО «Сбербанк». Банк требует включить в реестр требований кредиторов должника задолженность в общей сумме 6,9 млн руб.

В 2019 году господин Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества ЗиД. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми. В ходе предварительного следствия и суда осужденный отрицал свою вину. 14 августа 2023 года арбитражный суд края признал господина Заворохина несостоятельным. Основанием стала задолженность экс-депутата перед своим шурином Сергеем Федорцом в 2,7 млн руб.