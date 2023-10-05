Британские автомобилисты устали от дорожных камер

В Лондоне резко возросло число правонарушений, связанных с дорожными камерами. За один только сентябрь повреждено или украдено почти 300 устройств. Так лондонцы протестуют против того, что власти отслеживают старые автомобили с бензиновыми двигателями и взимают с них за проезд по городу £12,5 в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По данным лондонской полиции, с 1 апреля по конец сентября в Большом Лондоне были повреждены 595 и украдены 200 дорожных камер. Пик «антикамерной» деятельности пришелся на сентябрь, когда было совершено не менее 285 правонарушений. В среднем каждый день в сентябре похищались или выводились из строя 9 камер. Из 32 лондонских округов больше всего борьбу с видеооборудованием ощутил Бромли, где не работает или украдено 100 из установленных там 120 камер. Сентябрьскому обострению предшествовало решение мэра Лондона Садика Хана с 29 августа расширить зону сверхнизких выбросов вредных веществ (ULEZ) на весь Большой Лондон, включающий 32-й округ и район Сити.

Появление в Лондоне зоны ULEZ связано с запуском в апреле 2019 года программы снижения уровня загрязненности воздуха в столице. Тогда власти города ввели сбор за въезд в эту зону автомобилей с бензиновым двигателем, срок эксплуатации которых превышает 15 лет, дизельных автомобилей, автобусов и грузовиков, срок эксплуатации которых превышает 6 лет. Плата за въезд составляет £12,5 в сутки. Таким способом лондонская мэрия стимулировала переход на электромобили или новые автомобили с бензиновым двигателем, у которых уровень вредных выбросов ниже. Первые два года действия программы зона ULEZ охватывала только центр Лондона. В октябре 2021 года зону ULEZ расширили на весь Внутренний Лондон, где проживает 3,8 млн человек. По оценкам мэрии, под ограничения попадали около 140 тыс. транспортных средств на дорогах Лондона, включая легковые, минивэны и грузовики. Штраф за въезд в зону ULEZ на старом транспортном средстве без оплаты сбора составляет £180 (при оплате в течение 14 дней размер штрафа сокращается до £90). За один только 2022 год мэрия собрала £224 млн в виде сборов и штрафов, которые были направлены на меры по улучшению транспортной инфраструктуры столицы и снижению вредных выбросов. После расширения в августе 2023 года в зоне ULEZ оказались почти 9 млн жителей и еще почти 40 тыс. транспортных средств, попадающих под ограничения. По заявлениям властей города, благодаря этой программе значительно снизилось не только число загрязняющих воздух во всем Лондоне автомобилей, но и вообще число автомобилей, заезжающих в центр города, что тоже положительно сказывается на состоянии воздуха.

К сентябрю в Большом Лондоне были установлены почти 2700 дорожных камер для отслеживания старых транспортных средств. И, по подсчетам The Daily Telegraph, почти каждая пятая из них была выведена из строя. Управление транспортной системой Лондона называет вандализм «неприемлемым» и предупреждает, что сообщает обо всех случаях повреждения или похищения оборудования в полицию. Между тем лондонская полиция отмечает, что расследование случаев поломки или похищения дорожных камер «отнимает значительные ресурсы». К настоящему моменту были арестованы только два человека, уголовные обвинения предъявлены одному из них.

Изданию Daily Express удалось пообщаться с основателем и лидером группы «неравнодушных» граждан, которые называют себя «Бегущими по лезвию» и выводят из строя дорожные камеры. Этот человек рассказал, как они меняют тактику с учетом всех мер, принимаемых мэрией и правоохранительными органами для защиты камер от вандализма, и предупредил, что сбавлять обороты они не намерены. По его утверждениям, «Бегущие по лезвию» с 29 августа вывели из строя 150 камер. В соцсетях немало комментариев в поддержку деятельности этой группы, кто-то даже называет их героями, которые защищают наиболее уязвимых людей в непростое время кризиса стоимости жизни.

Расширение зоны ULEZ, кстати, раскритиковал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его словам, это «бьет по работающим семьям». Критикуют решение городских властей даже соратники мэра Садика Хана по Лейбористской партии. По их мнению, из-за расширения зоны ULEZ партия проиграла сентябрьские дополнительные выборы в парламент в нескольких лондонских округах. А соперница господина Хана на предстоящих в следующем году выборах мэра Лондона Сьюзан Холл пообещала, что в случае победы в первый же день работы вернет зону ULEZ в границы 2021 года.

Российские власти ранее также сталкивались с похожим видом вандализма. В 2020 году руководство Московской области жаловалось на то, что граждане нападают на комплексы фиксации нарушений ПДД: их расстреливали и ломали, а мобильные камеры воровали. С января по май 2020 года из строя вывели 10% комплексов, оператор систем фотовидеофиксации оценивал нанесенный ущерб в 6,5 млн руб. Позже данное явление сошло на нет, но единичные случаи периодически фиксируются.

Алена Миклашевская