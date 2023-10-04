Англия возвращается в «1984»

Преступность в Британии растет, и полиция ничего не может с этим поделать. В этом во вторник признался министр по делам полиции Крис Филп. Впрочем, он уже предложил способы исправить ситуацию: гражданам стоит самим чаще ловить преступников, а госслужбам активнее делиться с полицией паспортными и биометрическими данными жителей Британии, чтобы их было легче отслеживать по камерам наблюдения. Общественность и оппозиция уже назвали эти меры «оруэлловским кошмаром» и попыткой создания полицейского государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пикет против использования полицией системы распознавания лиц. Лондон, февраль 2020 года

Фото: Kelvin Chan / AP Пикет против использования полицией системы распознавания лиц. Лондон, февраль 2020 года

Фото: Kelvin Chan / AP

Министр по делам полиции Британии Крис Филп во вторник призвал общественность помочь правоохранительным органам в поимке магазинных воров, пишет The Times. «У широкой общественности действительно есть право на задержание гражданина, и там, где это безопасно, я бы рекомендовал воспользоваться этим правом, потому что если вы просто позволите людям войти, взять вещи и уйти без сопротивления, в том числе, возможно, и физического, то ситуация будет только ухудшаться,— заявил господин Филп в ходе мероприятия, организованного аналитическим центром Policy Exchange на ежегодной конференции Консервативной партии.— Хоть я и хочу более быстрого и качественного реагирования полиции, но полиция не может быть везде одновременно».

Британское законодательство действительно разрешает гражданам применять силу для предотвращения преступления или при содействии законного ареста нарушителя. А призыв министра связан с резким ростом количества магазинных краж в Британии в последние годы. По данным Британского консорциума ритейлеров, в прошлом году рост краж составил 26%, и их количество продолжает расти.

Исправить эту ситуацию требуют сами ритейлеры, которые регулярно проводят встречи с представителями спецслужб. Но картина пока далека от радужной.

Объем ущерба от краж в магазинах ежегодно достигает уже £1 млрд, при этом сети тратят еще около £700 млн в год на меры безопасности.

Разумеется, министр не намерен рассчитывать только на активную гражданскую позицию населения в вопросе борьбы с преступностью. Помимо помощи общественности господин Филп также рассчитывает, что власти страны предоставят полиции доступ ко всевозможным правительственным базам данных. В первую очередь к базе данных паспортной службы Британии. При этом речь идет не только о данных граждан Британии, но и иностранцев, чьи биометрические данные попадают в распоряжение правительственных органов при въезде в страну. Эти данные полиция хочет использовать вкупе с изображениями с камер наблюдения (как уличных, так и домофонов, и нагрудных камер сотрудников полиции), которые будут обрабатываться с помощью системы распознавания лиц, за активное внедрение которой господин Филп выступает уже очень давно.

«В оперативном плане я прошу их сделать это сейчас. В среднесрочной перспективе, под которой я подразумеваю следующие два года, мы собираемся попытаться создать новую платформу данных, чтобы можно было нажать одну кнопку и получить все данные сразу»,— цитирует господина Филпа The Guardian.

Однако общественность и политики считают предложения министра полиции не просто популистскими, но и опасными для британского общества. Вспоминают при этом, разумеется, ситуацию, описанную Джорджем Оруэллом в его антиутопии «1984».

«План Филпа по размещению паспортных фотографий британцев в гигантской полицейской базе данных — оруэлловщина и грубое нарушение британских принципов конфиденциальности,— считает глава организации Big Brother Watch Силки Карло.— Сканировать фотографии населения с помощью крайне неточной технологии распознавания лиц и относиться к нам как к подозреваемым — это возмутительное посягательство на нашу частную жизнь, которое полностью игнорирует реальные причины магазинных краж. Филпу следует сосредоточиться на устранении недостатков в работе полиции, а не на создании автоматизированного государства-надзирателя».

Теневой министр полиции Алекс Норрис считает, что предлагаемые господином Филпом меры не просто не помогут в борьбе с магазинными кражами, но и усугубят ситуацию.

«Вместо того чтобы предложить что-то серьезное для приведения полиции в порядок, министр поощряет еще большее насилие в отношении работников магазинов, призывая к арестам граждан, одновременно рассказывая сказки о базах данных, в то время как компьютерные системы полиции не обновлялись 50 лет»,— говорит он.

Кирилл Сарханянц