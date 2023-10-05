В Сочи произошел крупный пожар в жилом доме на улице Ломоносовской

В Сочи произошел крупный пожар в частном жилом доме на улице Ломоносовской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о происшествии поступило диспетчеру в 03:04. Прибывшие на место пожарные установили, что площадь возгорания составила 350 кв. м. Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы ликвидировать пожар.

К ликвидации огня привлекли 25 человек и семь единиц спецтехники. К настоящему времени сведений о пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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