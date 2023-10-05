Спрос на учителей в Новосибирской области вырос на 15%

Повышение числа вакансий для педагогов в Новосибирской области отмечают специалисты hh.ru. С начала года по сентябрь рост спроса составил 15% к аналогичному периоду 2022 года.

Спрос обеспечивают не только классические образовательные учреждения, но и онлайн-школы. На их долю пришлось 18% от всех размещенных вакансий для педагогов.

В тоже время, как отмечают в hh.ru дефицита кадров в этой сфере нет – в среднем на одну вакансию приходится 4,4 резюме потенциальных кандидатов (нормальный баланс спроса и предложения на рынке труда – 4 – 7,9 резюме на вакансию).

Диапазон зарплат для педагогов Новосибирской области составил 30тыс. – 57,4 тыс. руб. В тоже время, наибольшие зарплаты в Сибири учителям предлагают в Красноярском крае – до 60 тыс. руб., наименьшие – в Омской области (от 22,9 тыс. руб.).

Летом этого года власти Томска сообщали о нехватке кадров среди учителей математики, иностранных языков и начальных классов.

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Оксана Павлова