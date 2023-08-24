Власти Томска сообщили о нехватке кадров в образовательных учреждениях

В Томске отмечается нехватка кадров среди учителей математики, иностранных языков и начальных классов. По словам начальника гордепартамента образования Максима Савенкова, в настоящее время в открыто 40 вакансий для учителей математики, 39 - педагогов иностранных языков и 38 - учителей начальных классов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«По концу прошлого года коэффициент совмещения был равен 1,7. Это значит, что каждый педагог работает почти на двух ставках, то есть проводит порядка 30 уроков в неделю. Мы продолжим сотрудничество с вузами Томска и будем знакомить выпускников университетов с образовательными учреждениями города для привлечения молодых специалистов к работе в них», - рассказал начальника гордепартамента образования (цитата по «Вести»).

В общей сложности в регионе сейчас доступна 251 вакансия в образовательных учреждениях. С января по май текущего года наибольшей востребованностью пользовались учителя иностранных языков. С января по август года в школы трудоустроилось 68 молодых специалистов.

Как отметил Максим Савенков, студенты педагогических вузов могут выходить на работу в образовательные учреждения с третьего курса.

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Александр Киселев