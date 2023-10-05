Downradar: пользователи Xiaomi из России пожаловались на сбои в работе техники

Россияне массово жалуются на сбои в работе сервиса Xiaomi и устройств производства этой компании. О резком росте числа жалоб со стороны жителей регионов РФ свидетельствуют данные портала Downradar, который отслеживает проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Согласно данным сервиса, на проблемы с работой устройств Xiaomi активно жалуются Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга. По информации ТАСС, клиенты Xiaomi указывают на проблемы с умными пылесосами и другими устройствами — те не могут подключиться к Wi-Fi, также с серьезными перебоями работает и приложение Mi Home, предназначенное для управления девайсами умного дома.

Кроме того, многочисленные сообщения о трудностях с доступом к сервисам Xiaomi публикуются на официальной странице китайской компании в соцсети «Вконтакте». Представители компании утверждают, что уже работают над устранением проблемы. «Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста»,— отмечают администраторы страницы Xiaomi. Что стало причиной сбоев в работе сервисов и устройств Xiaomi, пока неизвестно.

Александр Кислов