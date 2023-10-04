Путин: присоединенным регионам нужно наверстать упущенное в сфере образования

Президент Владимир Путин во время встречи с лауреатами конкурса «Учитель года» заявил, что необходимо помочь присоединенным регионам «наверстать упущенное» в системе образования. По его словам, в этих регионах нужно применять лучшие педагогические практики и методики, чтобы и сами учителя могли учиться. Встреча президента с лауреатами и финалистами конкурса прошла на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

«Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны»,— сказал Владимир Путин в ходе встречи (цитата по «РИА Новости»).

Он обратился к присутствующим учителям и заявил, что новым регионам будет полезен опыт «признанных лидеров в профессии», а также их творческий подход и новаторский потенциал. «Конечно, очень рассчитываю, и это тоже очень хорошая традиция конкурсов в сфере образования, что вы станете наставниками в том числе и для своих коллег»,— добавил президент.

Владимир Путин также поблагодарил «Сириус» за работу на территории присоединенных регионов. Он выразил надежду, что образовательный центр использует «весь свой опыт и компетенцию для возрождения всех уровней образования» в этих регионах.

В августе 2023 года первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова сообщала, что в новом учебном году очно в присоединенных регионах смогут работать 1174 школы. Остальные 217 школ, которые находятся рядом с зоной боевых действий, будут работать дистанционно. Речь идет о школах в районах Ясиноватой, Горловки, Макеевки и Донецка.