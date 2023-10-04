Госдолг поплыл недалеко

На первый аукцион по ОФЗ в новом квартале Минфин выставил популярные у банкиров гособлигации с плавающим купоном, однако, несмотря на высокий спрос эмитентов, отсек большую часть заявок. На фоне выросших нефтегазовых доходов бюджета Минфин может позволить себе жесткую позицию, тем более что объем заимствований до конца года сокращен на 1 трлн руб. Участники рынка теперь ожидают размещения ОФЗ с фиксированным купоном, которые могут быть востребованы на фоне роста ключевой ставки.

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Новый квартал на рынке заимствований Минфин решил начать с размещения ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК, флоатер). Тем самым эмитент пошел навстречу крупнейшим инвесторам — банкам, которые отмечали свой интерес именно к таким бумагам. В частности, в сентябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк готов покупать только флоатеры.

Минфин размещал выпуск в полном объеме — 750 млрд руб., поэтому аналитики ожидали высокий интерес к этим гособлигациям. По итогам сбора заявок спрос составил почти 158 млрд руб., что на треть выше показателя последнего размещения аналогичных бумаг. Однако Минфин удовлетворил менее трети заявок — всего на 43 млрд руб.

Высокий объем неудовлетворенных заявок свидетельствует об их агрессивности. По оценке начальника управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка Андрея Кулакова, предоставленная премия составила 60 базисных пунктов (б. п.), на уровне последних аукционов. Он отмечает и высокую концентрацию заявок. «Из 63 одобренных заявок доля трех крупнейших составила 94%, доля крупнейшей — 65%»,— отмечает он.

Спрос инвесторов на флоатеры связан с риском дальнейшего повышения ключевой ставки и заявлениями ЦБ о необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики надолго. «Для возвращения инфляции к цели 4%, наверное, будет необходимо поддерживать жесткую ДКП и в течение 2024 года»,— заявил 2 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Совете федерации. Аналитики Совкомбанка не исключают, что 27 октября Банк России повысит ключевую ставку еще на 100 б. п., до 14%.

«Учитывая наш прогноз по инфляции на конец года в размере 7,5%, мы полагаем, что и на последнем заседании в этом году 15 декабря ЦБ снова повысит ключевую ставку еще на 100 б. п., до 15%»,— отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

При этом на фоне роста нефтегазовых доходов бюджета и сокращения Минфином планов аналитики ждут возвращения к практике заимствований классических ОФЗ. В частности, доходы от продажи нефти и газа в сентябре выросли на 15%, до 740 млрд руб. Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в октябре, по оценке Минфина, превысит 513 млрд руб. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов уже предупредил, что программа внутренних заимствований на этот год будет сокращена на 1 трлн руб. Это стало ответом на возросшие аппетиты банкиров к повышенным ставкам при размещении госдолга. «Минфин не хочет дальше сильно увеличивать долю флоатеров в портфеле и брать на себя повышенный процентный риск»,— считает Михаил Васильев. Поэтому, по его мнению, продолжит предлагать инвесторам длинные классические ОФЗ и линкеры (ОФЗ с плавающим номиналом.— “Ъ”) и при этом не будет предлагать премии по доходности ко вторичному рынку выше 10 б. п.

Виталий Гайдаев