Сентябрь не остудил спрос на новостройки

Застройщики Петербурга в сентябре сдали в эксплуатацию 292 тыс. кв. м жилья, немного больше, чем год назад. К 1 октября в городе ввели более 2,65 млн кв. м новых квартир, в январе — сентябре 2022 года объем ввода составлял 2,31 млн кв. м. На первичном рынке недвижимости по-прежнему сохраняется высокая активность, оживленный спрос вымывает ликвидное предложение, но сдержанные темпы вывода новых проектов помогают сохранять баланс, отмечают девелоперы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, всего в прошлом месяце в городе было сдано 93 дома на 6217 квартир. Лидером по количеству квадратных метров стал Невский район, где сдали шесть домов на 2545 квартир общей площадью 95,2 тыс. кв. м. В Петроградском районе построили 56,1 тыс. кв. м в трех домах на 604 квартиры. В Петродворцовом районе было введено 1210 квартир площадью 47,1 тыс. кв. м. В сегменте ИЖС было введено 19,3 тыс. кв. м нового жилья. В целом объем ввода в сентябре составил 292,03 тыс. кв. м. В январе — сентябре 2022 года строители ввели в строй 219,6 тыс. кв. м.

Опрошенные застройщики говорят о сохранении покупательской активности на первичном рынке недвижимости, даже несмотря на то, что банки часто меняют условия по кредитованию и различным программам субсидирования. «Несколько таких изменений было в сентябре, и это, конечно, осложняет планирование продаж,— поделился Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест».— Например, увеличение размера первоначального взноса с 15 до 20%. У многих покупателей уже были одобрены кредиты на покупку жилья, но они не успели их получить. Однако и застройщики, и клиенты, и банки справились с этим затруднением».

По словам Виталия Коробова, директора компании Element Development, спрос на рынке высокий, но не ажиотажный. «Безусловно, покупатели активизировались, понимая, что может последовать изменение ставок и по льготным программам после повышения ключевой. Это стимулирует клиентов быстрее выходить на сделку, но часть из них может взять паузу и отложить покупку недвижимости из-за повышения первоначального взноса до 20%,— предупреждает девелопер.— Но эта мера недавно вступила в действие, и оценить ее последствия на практике пока только предстоит».

Ипотека остается одним из основных драйверов первичного рынка, ипотечные сделки занимают подавляющую долю в общем объеме договоров у застройщиков (80–90%), а в сегменте масс-маркета — более 90%.

Многие застройщики отмечают неизменно высокий спрос на семейные квартиры — многокомнатное жилье. По мнению Сергея Степанова, директора по продажам объединения «Строительный трест», спрос на такую недвижимость стабилен, так как ее приобретают для собственного проживания, в отличие от малогабаритного инвестиционного жилья.

«Безусловно, каждая новая волна спроса вымывает наиболее ликвидное предложение на рынке»,— говорит Ольга Кузнецова, заместитель генерального директора агентства недвижимости «Главстрой», также подтверждающая, что в жилых комплексах компании наиболее активно в сентябре приобреталось многокомнатное жилье.

Дисбаланса в структуре предложения не наблюдается, заверяют девелоперы. «В настоящий момент рынок новостроек находится в балансе, количество звонков и броней соответствует стабильному, не ажиотажному периоду»,— подчеркивает госпожа Кузнецова.

На рынке увеличился объем нераспроданного готового жилья, признает господин Коробов, но темпы запуска новых проектов достаточно сдержанные. «Поэтому в целом мы видим сбалансированную картину»,— соглашается с коллегой директор Element Development. А господин Фельдман прогнозирует, что постепенно объем выводимого на рынок жилья и объем предложения будут снижаться. «Это позволит находиться в плюс-минус прогнозируемом уровне спроса и цен»,— заключает эксперт.

Александра Тен