Власти Екатеринбурга планируют заключить концессию на покупку 80 новых трамваев

Мэрия Екатеринбурга планирует заключить концессионное соглашение с компанией «Мовиста» на покупку 80 новых трамваев. Об этом мэр Алексей Орлов заявил на форуме 100+ TechnoBuild. Речь идет о 20 двухсекционных и 60 новых трехсекционных вагонов.

«На рассмотрении находится частно-концессионная инициатива с компанией "Мовиста". Очень большая и серьезная концессия, которая предполагает продолжение строительства и трамвайных путей, и контактной сети, трамвайного депо, двух тяговых подстанций, а самое главное — приобретение нового подвижного состава»,— подчеркнул глава города.

Он добавил, что сейчас в травмвайном парке Екатеринбурга 400 транспортных средств, средний возраст которых превышает 40 лет. При этом 70% трамваев — это чешские «Татры».

Алексей Орлов подчеркнул, что в 2024 году власти города также намерены закупить 60 новых низкопольных автобусов. Также до конца текущего года появится 50 новых троллейбусов.

Напомним, в 2021 году власти Екатеринбурга и компания «Вернепышминский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы») заключили концессию о создании трамвайной ветки в Верхнюю Пышму. Трамваи между городами запустили уже в августе 2022 года. На строительство было направлено около 6 млрд. руб.

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