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Коммерсантъ FM
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Шульгинов: прекращение энергопоставок в Китай почти не изменит цены на ДФО

Возможная приостановка поставок российской энергетической компании «Интер РАО» (MOEX: IRAO) в Китай окажет минимальное влияние на стоимость электроэнергии для потребителей Дальнего Востока, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов. Ранее о рисках повышения цен заявляли в «Интер РАО».

Николай Шульгинов

Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Шульгинов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я думаю, что эти отклонения будут минимальны. Нужно найти баланс интересов экспортера и потребителей. Мы ищем баланс, чтобы выйти на какую-то минимальную рентабельность, в том числе "Интер РАО'', и обеспечить какую-то возможность снижения цены для потребителей Дальнего Востока»,— сказал господин Шульгинов журналистам в рамках энергетического форума ШОС (цитата по «Прайму»).

В конце сентября «Интер РАО» уведомило Китай, Монголию и Азербайджан, что в связи с введением экспортной пошлины стоимость поставок увеличится на 7%. В случае отказа компания допускала ограничение либо полное прекращение поставок. Представитель «Интер РАО» Александра Панина говорила, что при остановке экспорта в КНР цена на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока «ощутимо» вырастет.

2 октября «Интер РАО» сообщило о начале частичных ограничений поставок электроэнергии в Китай, поскольку стороны не согласовали включение экспортной пошлины в стоимость. Как отмечали в компании, переговоры еще продолжаются. Решение «Интер РАО» было принято на фоне введения правительством РФ экспортных пошлин на широкий список товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Торговаться тут без току».

Лусине Баласян

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