«Интер РАО» ограничило поставки электроэнергии в Китай

«Интер РАО» (MOEX: IRAO) сообщило о начале частичных ограничений поставок электроэнергии в Китай. Переговоры о включении экспортной пошлины 7% в стоимость электроэнергии еще не завершены, сообщил «Интерфаксу» представитель компании. Между тем «Интер РАО» провело успешные переговоры с Монголией, поставки электроэнергии продолжаются.

21 сентября правительство ввело экспортные пошлины на широкий список товаров, которые поставляются за пределы ЕАЭС. Пошлины действуют с 1 октября 2023-го по 31 декабря 2024 года и устанавливаются на уровне 4–7% при курсе 80–95 руб./$.

В конце сентября «Интер РАО» уведомило Китай, Монголию и Азербайджан, что в связи с введением экспортной пошлины стоимость поставок увеличится на 7%. В случае отказа компания допускала ограничение либо полное прекращение поставок. После закрытия экспорта энергии в ЕС Китай стал самым крупным покупателем «Интер РАО».

Подробнее — в материале «Ъ» «Торговаться тут без току».

Лусине Баласян