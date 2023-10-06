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Коммерсантъ FM
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Миллиард рублей пожертвовали в Русфонд в 2023 году

Дорогие читатели, на этой неделе Русфонду исполнилось 27 лет, поздравляем вас и благодарим за вашу помощь! Общая сумма пожертвований, полученных Русфондом в этом году, превысила миллиард рублей. По данным на 5 октября, собрано 1 062 632 707 руб., помощь получили 1067 тяжелобольных детей.

Этот год выдался непростым, но пожертвованный вами миллиард снова подтвердил: милосердие зависит не от экономики или политики. Даже в сложные времена у многих людей сохраняется потребность помочь другим, поддержать тех, кому трудно, спасти чью-то жизнь. А мы помогаем вам помогать.

Русфонд — один из крупнейших и старейших благотворительных фондов России. Мы не подменяем, но дополняем государственный бюджет. За 27 лет нашей работы было собрано 19,644 млрд руб., наши читатели помогли оплатить обследование, лечение, приобрести медицинское оборудование и средства реабилитации более чем 30 тыс. детей.

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