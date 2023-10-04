«Внешность должна ассоциироваться с автоспортом и брендом BMW»

Обозреватель “Ъ FM”Александр Леви рассказывает, как бренд Infinix отразил гоночную тему в смартфоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Infinix Фото: Infinix

Бренд Infinix представил новинку в серии Note 30 — VIP «Гоночное издание». Этот смартфон китайская компания разрабатывала вместе со студией Designworks, которая входит в группу компаний BMW. Создатели продукта гордо заявляют о передовых материалах с обновленной гоночной эстетикой, а также о высокой производительности устройства. Но что это означает на деле?

Дизайнеры постарались ассоциировать внешность Infinix Note 30 VIP «Гоночное издание» с автомобильным спортом и брендом BMW. В первую очередь это цветовое сочетание синей, голубой и красной линий, вертикально расположенных на задней панели. Причем за эти тонкие полосы встроены диоды. Они не только создают акцентный световой эффект, но и работают как система визуального уведомления и отражения статуса устройства.

Для задней поверхности создатели смартфона взяли имитацию кожи, которую в Infinix называют 3D Lighting Leather. Материал получил теснение, напоминающее финишный клетчатый флаг и одновременно элементы гоночного руля. Рамка самого телефона и ободки вокруг камер красного цвета. Также гоночную тему дополняет специальная оболочка платформы. Насколько это эффектно вживую, мне пока оценить не удалось, но за свой внешний вид Infinix Note 30 VIP «Гоночное издание» уже получил престижную награду iF Design Award 2023.

Кроме особой эстетики потенциальный владелец смартфона получит в комплекте процессор MediaTek Dimensity 8050 5G, до 21 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища, Amoled-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 108-мегапиксельный основной и 32-мегапиксельный селфи-объективы. В коробке будут блок питания мощностью 68 Вт и беспроводной адаптер на 15 Вт. Кстати, телефон поддерживает до 50 Вт зарядки по воздуху.