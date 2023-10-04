В штабе ЦВО заявили об отсутствии планов проводить дополнительную мобилизации

В Свердловской области не планируется проводить дополнительную мобилизацию. Об этом на брифинге заявил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) полковник Виталий Малахов. Аналогичных планов нет и в других регионах ЦВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Проведение частичной военной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее об отсутствии планов у Генштаба РФ проводить дополнительную мобилизацию заявлял министр обороны Сергей Шойгу. Он отмечал, что только в сентябре контракт с Минообороны заключили более 50 тыс. человек. По словам главы ведомства, с начала года в контрактники и в добровольческие формирования записались более 335 тыс. человек.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельный указ не подписывал. Сообщалось, что за это время были призваны 300 тыс. человек.

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