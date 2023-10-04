Объем мясного экспорта Курской области за девять месяцев вырос вдвое

За девять месяцев 2023 года Курская область экспортировала 35,6 тыс. т мясных продуктов в страны Азии, Гану, Либерию, Польшу, Сербию, Азербайджан и Таджикистан. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Всего курские производители отправили за рубеж 5,5 тыс. партий подконтрольных госветнадзору грузов общим весом более 252 тыс. т. Количество партий увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Основную часть экспорта составили кормовые добавки растительного происхождения — 194,5 тыс. т. Они были доставлены в страны Евросоюза (ЕС), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Азии.

Также из Курской области в страны ЕС, Камбоджу, Марокко и Китай было отгружено 19,8 тыс. т сырья животного происхождения, к которому относятся технический жир, мукоза, кишечное сырье и пухо-перовая смесь. Молочная продукция в объеме 1,9 тыс. т вывозилась в страны ЕАЭС и СНГ. В Венгрию была экспортирована 21 т меда.

Как ориентированную на рынок Украины курскую промышленность хотят перенаправить в другие страны — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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