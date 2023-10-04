Авиаперелеты из Перми в Ереван будут совершаться в новогодний период

Авиакомпания «Ширак Авиа» раскрыла свои планы относительно полетной прошграммы из Перми. Согласно данным расписания аэропорта «Пермь», перевозчик намерен будет совершать прямые перелеты между Пермью и Ереваном в конце текущего года и в начале следующего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Рейсы будут осуществляться в обоих направлениях по пятницам с 22 декабря 2023 года по 9 февраля 2024 года. Осуществлять перелеты будет Boeing 737. Время полета из Перми в Ереван составит 3 часа 20 минут, стоимость билета – 18,4 тыс руб. Перелет из Еревана в Пермь будет быстрее на 20 минут, цена билета - 19,2 тыс руб.

Нынешняя полетная программа перевозчика сформирована до 25 октября.

В 2021 году прямые рейсы из Перми в Ереван выполняли российские авиакомпании Nordwind Airlines и «Уральские авиалинии». В 2022 году регулярных перелетов по этому направлению не было, при этом в региональном министерстве транспорта сообщали, что ведут переговоры о запуске прямых рейсов из Большого Савино в несколько стран ближнего зарубежья, в том числе в Армению. В январе этого года армянская авиакомпания «Ширак Авиа» открыла продажу билетов на рейсы Пермь — Ереван, а в весной начала полеты.