Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собак на югорчанку

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на жительницу Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. И. о. руководителя югорского СУ СКР поручено представить доклад о ходе и результатах расследования.

Напомним, нападение на женщину произошло около Западного рынка. По итогу югорчанка была госпитализирована. Следователи начали проверку по признакам преступления по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани заявила, что появление бродячих животных — вина их хозяев. По ее словам, в регионе утвержден документ, в соответствии которому в 2025 году не должно остаться ни одного бездомного животного. У каждого животного должен появиться хозяин, либо они будут содержаться муниципалитетом.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте