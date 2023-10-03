Следователи Югры начали проверку из-за нападения стаи собак на женщину

На территории Западного рынка Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) стая собак напала на женщину, сообщил Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Следователи начали проверку.

Судя по видео, которое опубликовано в Telegram-канале, женщина лежала на земле, пытаясь отбиться от стаи. Водитель мимо проезжающей машины заметил скопление собак возле здания и подъехал к ним. Нападавшие животные разбежались только после того, как их напугала подъезжающая машина. По данным канала, пострадавшую доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние, как удовлетворительное.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, следователи проводят проверку по признакам преступления по ст. 293 УК РФ (халатность). По ее результатам будет дана оценка действиям лиц, ответственных за своевременный отлов бездомных животных.

Напомним, ранее губернатор Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани заявила, что появление бродячих животных — вина их хозяев. По ее словам, в регионе утвержден документ, в соответствии которому в 2025 году не должно остаться ни одного бездомного животного. У каждого животного должен появиться хозяин, либо они будут содержаться муниципалитетом. «Прежде чем завести домашнее животное, мы должны все хорошо обдумать и взвешено принять решение. Если завели, то животное должно находиться под присмотром»,— отметила она.

Полина Хабарова

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