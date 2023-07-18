Минздрав разработал проект по учету препаратов для абортов в аптеках

Минздрав России разработал проект приказа по контролю за оборотом препаратов для прерывания беременности. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, число абортов снизилось в разы, но их число можно сократить еще сильнее. Стремление женщин строить карьеру, откладывая деторождение на потом, министр назвал «порочной практикой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минздрав считает, что препараты для прерывания беременности должны подвергаться «предметно-количественному учету», чтобы ими не злоупотребляли. Речь идет о препаратах для медикаментозного аборта, а не препаратах предотвращающих зачатие, например, «Постинора». По мнению министра, препараты для медикаментозного аборта должны «жестко контролироваться» для обращения в медицинских и фармацевтических организациях. Сейчас «предметно-количественному учету» подлежат психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые вещества.

«По предметно-количественному учету препаратов, которые используются для прерывания беременности: это была в том числе наша инициатива, мы считаем, что это можно сделать, предметно-количественный учет должен быть, потому что видим, что есть злоупотребление по этому направлению»,— сказал Михаил Мурашко на заседании Госдумы (цитата по ТАСС). Он сообщил, что Минздрав будет настаивать на его принятии до конца года.

«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением. Поэтому возникают многие проблемы: бесплодие, невынашивание, ЭКО. Сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка. Ситуация должна быть пересмотрена»,— заявил министр.

В 2016 году в Госдуму внесли закон о запрете продажи препаратов для медикаментозного аборта. Однако профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить его, поскольку фармацевтические организации и сейчас не имеют права продавать лекарственные препараты для прерывания беременности, предназначенные только для использования в медучреждениях.

Медикаментозный аборт является самым безопасным методом аборта. Для него используют препараты группы антигестагенов: самый популярный — мифепристон. На его основе выпускают рецептурные препараты для контрацепции «Женале» и «Гинепрестон». По классической схеме для «медикаментозного аборта» в клинике сначала принимают мифепристон, а затем мизопростол. Их можно использовать только в лечебном учреждении под наблюдением врача.

По данным Минздрава, с 2021 по 2022 год число абортов снизилось на 3,9% (16 213) за год — с 411 тыс. в 2021 году до 395 тыс. в 2022 году.

Анастасия Ларина