На словах ты консерватор, а на деле — либерал

Российское общество склоняется к позиции о том, что государство должно регулировать вопрос абортов, показали результаты свежего опроса ВЦИОМа. Однако конкретное предложение ограничить продажу препаратов для прерывания беременности не пользуется популярностью у тех же граждан. Эксперт полагает, что россияне «декларативно и идеологически» консервативны, но на практике ведут себя иначе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) специально для “Ъ” провел опрос об отношении к прерыванию беременности и о недавних законодательных инициативах на эту тему. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Почти половина из них (47%) полагают, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов. Год назад так думали 36%.

Против вмешательства государства в такие вопросы сегодня выступают 39%, а в 2022 году так считал 51%. И хотя российское общество не достигло консенсуса в этом вопросе, за прошедший год баланс общественного мнения заметно сместился в сторону госрегулирования абортов, считают аналитики ВЦИОМа.

Больше других поддерживают госрегулирование абортов мужчины (51%), россияне с неполным средним образованием (64%), жители села (63%), жители Северо-Кавказского (65%) и Дальневосточного (57%) федеральных округов. Определенно против государственного регулирования абортов выступают, как правило, женщины (43%), молодежь до 25 лет (62%), жители обеих столиц (49%), активные пользователи интернета (46%), а также те, у кого нет детей (48%).

Ранее “Ъ” сообщал, что Минздрав планирует до конца года ограничить продажу препаратов для прерывания беременности, включив их в перечень предметно-количественного учета. Имеются в виду два конкретных наименования: мифепристон и мизопростол. Как показал опрос, 55% россиян выступают против этой инициативы, а 35% поддерживают ее. Против преимущественно молодежь (71% в группе до 25 лет и 60% в группе 25–34-летних), бездетные граждане (62%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%), женщины (58%) и «бедные» (61%). Единственная группа россиян, которая ощутимо чаще других поддерживает предложение Минздрава ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности,— это жители СКФО (55%). По-видимому, это следствие культурно-религиозных представлений о семье, женщине и детях, объясняют авторы исследования. Россияне, считающие, что государство должно принимать меры по предотвращению абортов, поддерживают эту инициативу Минздрава в три раза чаще, чем те, кто полагает, что государство не должно регулировать аборты (53% против 19%).

Основной предмет несогласия между теми, кто поддерживает и не поддерживает предложение Минздрава,— столкновение личных и государственных интересов.

Сторонники ограничения свободной продажи абортивных препаратов ссылаются на то, что нужно улучшать демографию, а женщины должны рожать (30% от числа поддерживающих). Их оппоненты говорят о свободе личного выбора и принципе невмешательства государства в вопросы прерывания беременности (42% от числа не поддерживающих).

Еще один весомый фактор поддержки инициативы Минздрава — важность медицинского наблюдения за приемом такого препарата (25% от числа поддерживающих). Мнение о том, что аборт — это убийство и негуманный поступок, высказали 16% в этой группе. Еще 11% полагают, что подобная мера повлияет на «репродуктивную ответственность» и люди будут тщательнее планировать беременность. Религиозными убеждениями руководствуются 7%. Интересно, что в группе сторонников инициативы молодежь до 25 лет чаще других говорит, что аборты — это негуманно и аморально (30%), для них это основной аргумент.

Доводы противников ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности оказались разнообразнее. Риск криминализации абортов видят 15% в этой группе. А 11% отметили, что свободный доступ к препаратам нужен из-за разных критических ситуаций — ранней или незапланированной беременности, изнасилования. Каждый десятый считает, что такой запрет как раз и приведет к ухудшению демографической ситуации, а 8% опасаются, что аборт не смогут сделать люди, которые не в состоянии финансово обеспечить ребенка. Еще 7% беспокоятся о здоровье женщин.

Отметим, женщины, выступающие против инициативы Минздрава, в два раза чаще, чем мужчины в этой группе, указывают на риск криминализации абортов (19% против 8%).

Ранее “Ъ” рассказывал об аналогичном опросе, проведенном среди 1,6 тыс. врачей. Как оказалось, 59% медиков, опрошенных профессиональным сервисом «Справочник врача», выступили против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Врачи считают, что это приведет к росту криминальных абортов, всплеску «медицинского туризма» и большому проценту отказа от детей. При этом медики более скептично, чем обычные граждане, относятся к роли государства в вопросе предотвращения абортов. 45% врачей полагают, что исключительно мнение женщины должно быть решающим в отношении прерывания беременности, еще 33% — что это должно быть решение пары.

Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов считает, что опрос ВЦИОМа демонстрирует раскол во взглядах россиян. «С одной стороны, почти половина выступает за государственное ограничение. Процент людей с такими взглядами возрастает, потому что демографическая ситуация ухудшается, люди попадают под действие информации об убыли населения. И среди граждан много противников идеи компенсировать отрицательное сальдо за счет миграции,— говорит господин Фирсов.— С другой стороны, это все очень верхнеуровневые позиции. И если вести реальную дискуссию о том, как государство может регулировать аборты, ответы могут быть совсем другими. Об этом свидетельствует как раз значительный процент граждан, не поддерживающих конкретную, а не теоретическую меру в виде ограничения продажи препаратов». По мнению Алексея Фирсова, российское общество «декларативно и идеологически» консервативно, а когда дело доходит до практики, например необходимости хранить семейную верность или соблюдать религиозные посты, тогда «консерватизм улетучивается».

Наталья Костарнова