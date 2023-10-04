Авиарейс Минеральные Воды – Пермь приземлился в Уфе из-за больного пассажира

Сегодня ночью рейс AZO627 при выполнении маршрута Минеральные воды – Пермь авиакомпании "Азимут" совершил экстренную посадку в Уфе по причине нахождения на борту больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«В районе города Бугуруслан в 02:19 с борта самолет SU-95 была получена информация о больном пассажире и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром города Уфа. Сигналы срочности и бедствия не были объявлены. Посадка произошла благополучно в 02:45», - сообщает Aviaincident.