ФСБ задержала на Алтае уроженца Челябинской области за попытку теракта

Сотрудники ФСБ задержали в Алтайском крае 35-летнего уроженца Челябинской области, обвиняемого в попытке совершить теракт. Он собирался подорвать здание администрации Рубцовска, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2022 году уроженец Челябинской области, находясь за рубежом, вступил в состав проукраинского террористического формирования. «В последующем по указанию „куратора“ запрещенной организации он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации Рубцовска»,– сообщает пресс-служба регионального УФСБ России

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, оперативники управления по Алтайскому краю задержали подозреваемого во время подготовки к преступлению. Во время обыска в его временном жилье обнаружены и изъяты компоненты и прекурсоры для самодельного взрывного устройства, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

В отношении уроженца Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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