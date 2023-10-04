Французские паркоматы перестали работать в Новосибирске из-за санкций

В Новосибирске с 3 октября перестали работать паркоматы, которые находились на территории Красного проспекта. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в единой диспетчерской службе по платному парковочному пространству, это связано с тем, что на момент заключения контрактов по созданию системы оплаты разработчик использовал паркоматы Parkeon Strada Pal французской компании Flowbird S.A.S.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с введенными антироссийскими санкциями компания приостановила работу ПО на территории России. Неработающие паркоматы планируется убрать с улиц города.

У водителей будет несколько альтернативных вариантов по оплате парковочного места: через мобильное приложение «Горпарковки», на сайте parking-54.ru отправить смс-сообщение на короткий номер 9878. Всего паркоматы находились по 12 адресам.

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Александр Киселев