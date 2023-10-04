Актер из «Тихого дона» и «Ненастья» Зубенко умер на 62-году жизни

В Омске на 62-м году жизни умер актер Сергей Зубенко, известный по ролям в телесериалах «Тихий дон» и «Ненастье». Как отмечают в Омском Театре юного зрителя, где служил артист, смерть господина Зубенко наступила «после тяжелой и продолжительной болезни».

«Омский ТЮЗ с глубоким прискорбием сообщает, что 2 октября после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни актер и режиссер, заслуженный деятель культуры Омской области Сергей Зубенко»,— сообщается на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Зубенко был выпускником Иркутского театрального училища. В своей актерской карьере он служил в ТЮЗах Омска, Челябинска, Красноярска, Волгограда и Иркутска. Актер является обладателем звания «Заслуженный деятель культуры Омской области». В фильмографии Сергея Зубенко значится четыре актерские работы в кино и сериалах. Наибольшую известность ему принесли роли в телесериалах «Ненастье» (по одноименному роману писателя Алексея Иванова) и «Тихий дон» (по роману Михаила Шолохова). В «Ненастье» артист сыграл роль начальника городской полиции Ивана Свиягина, а в «Тихом доне» — роль сотника. Последней для артиста стала роль Пророка в театральной постановке «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова.

В качестве театрального режиссера господин Зубенко поставил на сцене Омского Театра юного зрителя спектакль по рассказам Василия Шукшина «Недоразумения».

Прощание с артистом, по информации омского ТЮЗа, состоятся 5 октября в омском Доме актера. В этот же день могут пройти и похороны Сергея Зубенко.

Александр Кислов