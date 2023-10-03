С заказчика «убийства» требуют миллионы

Бывший депутат думы Сызрани Сергей Иванов требует с подозреваемого в покушении на его убийство Вадима Пантюхина 5 млн руб. компенсации морального вреда. Чтобы задержать Вадима Пантюхина, ФСБ устроили инсценировку с «расстрелом» депутата, которая широко освещалась в СМИ.Сергей Иванов аргументировал требование компенсации тем, что указанная ситуация оказала негативное влияние на его работу и близких. По данным следствия, подсудимый Вадим Пантюхин решил организовать убийство депутата гордумы из-за личной неприязни. Вину он не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com Фото: VK.com

В понедельник, 2 октября, в Промышленном районном суде Самары начались слушания по уголовному делу менеджера Городской ритуальной службы № 1 Сызрани Вадима Пантюхина. Он подозревается в организации покушения на совершение убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Жертвой преступления должен был стать теперь уже бывший депутат гордумы Сызрани Сергей Иванов.

На заседании суда Сергей Иванов потребовал с Вадима Пантюхина 5 млн руб. компенсации морального вреда в рамках уголовного дела. Он аргументировал свои требования тем, что скандал «заставил понервничать его пожилых родителей и других родственников», а из-за «негатива» в социальных сетях ему пришлось отказаться от работы депутата. После случившегося он решил не избираться в городскую думу Сызрани восьмого созыва.

«Дело должно было рассматриваться в Сызрани, но адвокат подсудимого попросил перенести рассмотрение в Самару. Они хотели взять присяжных. Но вчера (2 октября) на заседании суда они отказались от присяжных»,— рассказал господин Иванов „Ъ“.

Вадим Пантюхин стал фигурантом уголовного дела в июле прошлого года. Правоохранители считают, что подозреваемый обратился к ранее знакомому местному жителю с предложением совершить убийство депутата гордумы за 1 млн руб. Предполагаемый киллер согласился. После этого предприниматель передал исполнителю адрес потерпевшего, распорядок его дня, сведения о транспорте, 700 тыс. руб., сотовый телефон и огнестрельное оружие, сообщают в региональном СУ СК РФ.

Затем в соцсетях и СМИ распространялась информация о том, что городского депутата расстреляли. Однако оказалось, что это инсценировка — предполагаемый киллер сотрудничал с ФСБ. Он действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий регионального УФСБ и сообщил заказчику о якобы совершенном преступлении. После этого подозреваемого задержали.

По данным следствия, подсудимый решил организовать убийство депутата гордумы из-за личной неприязни. Сам Вадим Пантюхин вину не признал. Рассмотрение дела продолжается.

Сергей Иванов является председателем общественной организации «Федерация бокса Сызрани» и президентом городской общественной организации поддержки и развития спортивных единоборств «Сплочение». Он участвовал в создании федерации Смешанного боевого единоборства, федерации Армейского рукопашного боя, федерации национальной борьбы «Корэш», федерации функционального многоборья.

По сведениям «СПАРК-Интер­факса», Вадим Пантюхин был директором и соучредителем ООО «Транссервис». С 2019 года компания прекратила деятельность. ООО «Транссервис» занималось внутригородскими и пригородными ­перевозками.

Ани Айвазян