Главные анонсы 4 октября

В Стокгольме будет объявлен лауреат Нобелевской премии 2023 года по химии.

МЧС России проведет проверку систем оповещения населения регионального и муниципального уровней с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» и встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года». Кроме того, глава государства проведет переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, который приедет в Россию с визитом с рабочим визитом.

В Москве Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Александру Пермякову, обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина.

Вице-премьер РФ Александр Новак проведет с нефтяными компаниями очередное совещание по ситуации на топливном рынке.

Министр энергетики России Николай Шульгинов примет участие в Энергетическом форуме Шанхайской организации сотрудничества.

Пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром». В повестке вопрос о выполнении поручений президента РФ и правительства России в первом полугодии 2023 года.

В Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса пройдет заседание Совета Украина — НАТО. Там же состоится встреча заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

Пленум Конституционного суда Грузии, как ожидается, примет решение по иску парламентского большинства о возможном нарушении президентом Саломе Зурабишвили Конституции страны.

Польша, Чехия и Австрия возобновят временный погранконтроль на границе со Словакией. Причина такого решения — наплыв нелегальных мигрантов на балканском направлении.

В Симферополе арбитражный суд республики в закрытом режиме рассмотрит иск к властям Украины о водной блокаде полуострова.

В Нью-Йорке корпорация Google, входящая в Alphabet Inc., проведет ежегодное мероприятие Made by Google. Ожидается, что будут представлены смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Также предполагается, что Google продемонстрирует на мероприятии новые умные часы Pixel Watch 2.