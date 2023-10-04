Фермы вместо фейков

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 2 октября одобрила заключения на ряд депутатских инициатив (материалы к заседанию комиссии есть у “Ъ”). Так, кабмин не поддержал идею лидера «Новых людей» Алексея Нечаева не наказывать за фейки и дискредитацию добровольцев, если распространяемая информация не связана с боевыми действиями. Также правительство сочло избыточными предложения вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова ввести обязательное страхование услуг по капремонту и дополнительно указывать в магазинах цену за один килограмм и литр продовольственной продукции. Зато, хоть и с оговорками, кабмин поддержал коммуниста Владимира Кашина в его стремлении помочь фермерам, а также представителя «Единой России» Наталью Костенко с инициативой наделить бизнес-омбудсменов правом рассматривать жалобы от самозанятых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алексей Нечаев подготовил свою инициативу вскоре после мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». В ней депутат предлагал не наказывать за фейки и дискредитацию добровольцев, если распространяемая информация «относится к действиям вне зоны боевых действий». Для этого, по мнению господина Нечаева, следует соответствующим образом скорректировать ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) об ответственности за распространение фейков об армии и ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о дискредитации вооруженных сил. Инициативы, требующие подобных изменений, не могут быть внесены в Госдуму без отзыва правительства, поэтому законопроект был сразу отправлен в кабмин. Но там партийца не поддержали. В отзывах правительства говорится, что «само по себе распространение какой-либо информации о добровольческих формированиях, организациях или лицах, содействующих в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации», и так не образует составов по этим статьям. Кроме того, в законопроектах господина Нечаева используется термин «зона боевых действий», содержание которого ни в законодательстве, ни в предложенном проекте не раскрывается, «что приведет к затруднениям при правоприменении».

Был забракован и еще один проект «Новых людей» — поправки к Градостроительному кодексу, закрепляющие требование о том, чтобы срок строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры при реализации договора о комплексном развитии территории не превышал сроки строительства жилых помещений. По мнению кабмина, это может привести к «затягиванию реализации проектов комплексного развития территорий».

Правительство также не поддержало два законопроекта вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР). В одном из них он предлагал ввести обязательное страхование на срок не менее пяти лет для услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов. Кабмин ответил, что в Жилищном кодексе уже установлен гарантийный срок на капремонт, а в материалах к законопроекту либерал-демократа нет расчетов и прогнозов финансово-экономических последствий его реализации. Во втором законопроекте господин Чернышов предлагал обязать продавцов продовольствия указывать на ценниках информацию о цене за один килограмм или один литр (это бы помогло потребителям легко сравнивать между собой свои реальные расходы на товары в разной упаковке). Для этого потребуется производить дополнительные расчеты, что приведет к удорожанию товаров, волнуются в правительстве.

А вот при рассмотрении законопроектов председателя думского комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина (КПРФ) и группы сенаторов об определении понятия фермерской продукции и мерах государственной поддержки ее сбыта в правительстве возникли разногласия. Минсельхоз, Минэкономики и Минпромторг инициативу поддержали, а Минфин и Минюст — нет. В итоговом официальном отзыве правительство поддержало законопроект с учетом доработки ко второму чтению. Одно из замечаний касается нормы о предоставлении регионам права на определение порядка и правил проведения конкурсов агрегаторов фермерской продукции. Чтобы требования к последним были едины, лучше передать эти полномочия правительству, говорится в отзыве. Также, по мнению кабмина, дополнение перечня направлений господдержки фермерской продукцией потребует дополнительных средств из бюджета, а в финансово-экономическом обосновании к законопроекту об этом ничего не говорится. Кроме того, в правительстве считают необходимым дополнить законопроект положением, позволяющим сельскохозяйственным потребительским кооперативам выступать в качестве агрегаторов фермерской продукции без конкурсного отбора.

Правительство также поддержало поправки депутата Натальи Костенко («Единая Россия») к закону о бизнес-омбудсменах при условии его доработки до внесения в Госдуму. Автор предлагает наделить уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте и его региональных коллег правами и полномочиями по рассмотрению жалоб физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (фактически речь идет о самозанятых). В результате принятия поправок может вырасти служебная нагрузка на аппараты уполномоченных, что потребует увеличения численности их аппаратов и, соответственно, бюджетных расходов, и надо продумать, как обойтись без дополнительных ассигнований из федерального бюджета, считают в правительстве.

Ксения Веретенникова