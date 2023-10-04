Президенту Сербии предстоит «момент истины»

Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе октябрьского саммита «Один пояс, один путь» в Китае. Такая встреча — первая почти за два года — была бы для сербского лидера сейчас крайне важна. После недавнего убийства полицейского на севере Косово Запад усилил давление на Белград, угрожая ему санкциями, и российская поддержка в Совбезе ООН пришлась бы Сербии весьма кстати. С другой стороны, сербско-российский саммит Запад бы наверняка расценил как поворот Белграда в сторону Москвы. Поэтому дипломатические источники “Ъ” в регионе считают возможную встречу Александра Вучича с президентом РФ своего рода «моментом истины» для сербского лидера. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Информацию о планах Александра Вучича встретиться с Владимиром Путиным в ходе саммита «Один пояс, один путь» первым сообщил в начале недели влиятельный белградский портал Demostat, который сослался на дипломатические источники. В подтверждение этой информации сообщалось, что оба президента уже официально объявили об участии в китайском саммите.

Сам Александр Вучич не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о встрече с президентом РФ. В интервью белградскому телеканалу Happy он заявил лишь, что официального подтверждения встречи пока нет. «Разумеется, мы увидимся, если он (Владимир Путин.— “Ъ”) будет на саммите. О планах не знаю»,— ответил уклончиво сербский президент.

Интерес в самой Сербии, в регионе и за его пределами к возможной встрече российского и сербского президентов объясним. И дело не только в том, что в последний раз они встречались почти два года назад в Сочи, а по телефону общались аж в мае прошлого года. После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Сербию, которая единственная среди кандидатов в ЕС не присоединилась к антироссийским санкциям, не посещал никто из российского руководства. Планировавшийся в июне прошлого года визит в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова был отменен в последний момент, официально — из-за запрета соседних с Сербией стран на пролет самолета российского министра, неофициально — из-за нежелания Белграда обострять отношения с Западом.

Говоря о заинтересованности Александра Вучича во встрече с президентом РФ, сербские СМИ объясняют это, в частности, ожидаемыми в декабре в Сербии всеобщими выборами. Пророссийские настроения в республике сильны, президент РФ там, по всем опросам, популярен не меньше, чем местные лидеры, поэтому Александр Вучич наверняка бы извлек из сербско-российского саммита немалую выгоду для себя и своих сторонников. Как он это делал уже не раз, встречаясь в самый канун выборов с Владимиром Путиным.

Только этим важность встречи с российским президентом для Александра Вучича сейчас не ограничивается. После недавнего убийства вооруженной группой сербов полицейского на севере Косово Запад резко усилил давление на Белград.

3 октября Европарламент начал обсуждение ситуации на севере Косово с тем, чтобы до конца месяца принять соответствующую резолюцию. О направленности документа говорит заявление инициировавших его принятие европейских социал-демократов: «Осуждаем агрессию вооруженной террористической банды в отношении косовских полицейских. Все факты о нападении должны быть установлены, а виновные наказаны». А европарламентарий Тонино Пицула, которого называют «ответственным за Балканы», заявил о необходимости установить еще и «политическую ответственность за эскалацию насилия» на севере Косово.

В понедельник премьеры Албании и Хорватии Эди Рама и Андрей Пленкович призвали ЕС и Запад в целом принять меры против Сербии. И в тот же день представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Еврокомиссия к этому готова, «если государства-члены решат, что собрано достаточно информации и фактов».

В этой ситуации российская поддержка сербской позиции в Совбезе ООН, где в октябре должно пройти обсуждение ситуации в Косово, пришлась бы Белграду весьма кстати.

С другой стороны, сербско-российский саммит Запад бы однозначно расценил как разворот Белграда в сторону Москвы. И наверняка предпринял бы в отношении Сербии соответствующие шаги, о которых не раз говорил в последнее время и сам сербский президент. «В нынешней ситуации возможная встреча с президентом России для Вучича становится своего рода "моментом истины",— говорят дипломатические источники “Ъ” в регионе.— В зависимости от того, состоится ли такая встреча на саммите в Китае, можно будет судить о выборе, который сделал сербский президент».