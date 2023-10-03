Криптоносцы

Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрия Губина. Вместе с экс-начальником этого подразделения Маратом Тамбиевым и следователем Кристиной Ляховенко он обвиняется в получении многомиллиардных взяток, в том числе от участников хакерской группировки Infraud Organization. Поскольку господин Губин скрылся за границу, следственно-судебные действия с ним проводятся заочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Судья Наталья Дударь рассмотрела ходатайство следователя управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов Главного следственного управления (ГСУ) СКР. В нем говорилось, что бывший заместитель начальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрий Губин заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 1 ст. 286 (получение взятки в особо крупном размере, а также превышение должностных полномочий) УК. Однако экс-следователь скрылся от ГСУ СКР, предположительно за границу, и сейчас его местонахождение неизвестно. 17 августа господин Губин был объявлен в федеральный розыск, а 25 сентября — в международный. Чтобы розыск проводился по линии Интерпола, необходима судебная санкция, за которой следователь и обратился к госпоже Дударь. По версии участника расследования, его бывший коллега, находясь на свободе, может воспрепятствовать производству по уголовному делу «путем угроз и иного воздействия на свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления», а также может продолжить заниматься преступной деятельностью.

Адвокат против удовлетворения ходатайства следователя возражал, пояснив, что его доводы необоснованны и документально не подтверждены. Тем не менее госпожа Дударь удовлетворила просьбу ГСУ СКР, постановив, что господин Губин должен быть взят под стражу на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции из-за границы.

По тому же делу в федеральный розыск объявляли подчиненную господина Губина следователя Кристину Ляховенко, однако 10 сентября ее задержали в столице, а потом и арестовали. Дама утверждала, что ни от кого не бегала, а, предупредив своего начальника, видимо беглого Губина, отправилась проходить «санаторно-курортное лечение». Единственный аргумент против избрания ей самой строгой меры пресечения — нахождение отца в зоне проведения специальной военной операции — на судью не повлиял. Госпожа Ляховенко была на два месяца отправлена в СИЗО. Под стражей давно находится и главный фигурант этого дела — бывший начальник тверского отдела СКР Марат Тамбиев.

По версии ГСУ СКР, все три следователя объединились в преступную группу, которая периодически получала взятки в особо крупном размере от фигурантов различных уголовных дел. Посредником между взяточниками и следователями выступал адвокат Роман Мейер. Всего в уголовном деле Марата Тамбиева и его подчиненных 14 эпизодов получения взяток, у адвоката Мейера — 13 их передачи.

Самую крупную взятку, 2718 биткойнов (7,3 млрд руб.), участники ОПГ получили в следственном отделе СКР на улице Петровка, 19 от адвоката, действующего в интересах участников группировки хакеров Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского.

Дело обвиняемых в хищениях данных банковских карт и их продаже в даркнете с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. было доведено до суда, но по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) УК они получили лишь условные сроки, очевидно сохранив и значительную часть похищенного.

Распределить взятку по криптокошелькам помог некий компьютерщик Тисленко. В ноутбуке Марата Тамбиева впоследствии нашли папку «Пенсия» с кодами доступа к двум счетам, на которых находились 1032,1 биткойна, или 1,662 млрд руб., которые по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства. Остальные активы, предположительно, получили арестованная следователь Ляховенко и разыскиваемый Дмитрий Губин.

Кроме того, по версии ГСУ СКР, господа Губин и Ляховенко превысили должностные полномочия, не приняв мер по конфискации у обвиняемых хакеров имущества — 5212,9 биткойна, что эквивалентно 14 млрд 16 млн 447 тыс. руб., и обращению их в собственность государства в рамках дела по ст. 187 УК. Отдельно экс-следователя Ляховенко обвиняют в том, что в период с 22 января по 10 февраля 2022 года, находясь в следственном отделе, она, зная об изъятии у хакеров электронных накопителей, содержащих данные криптокошельков с биткойнами, подготовила протокол осмотра, в соответствии с которым кошельки были пусты. Крипту участники махинаций с них перевели.

Николай Сергеев