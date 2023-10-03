На западе Грузии из-за ливней произошли масштабные подтопления

В западногрузинских регионах Гурия и Аджария из-за ливней произошли оползни, размыты дороги, затоплены первые этажи домов. Об этом сегодня, 3 октября, сообщил аджарский ресурс «Батумелеби» («Батумцы»).

Так, в Ланчхутском районе Гурии вода затопила первые этажи ряда строений, в том числе домовладений. В городке Озургети из-за сильнейшего ливня затоплены домовладения, дворы, улицы и земельные участки. Активизировались оползни и селевые потоки, на автомобильные и проселочные дороги сошли большие массы земли. Повреждены некоторые мосты.

В районе Чохатаури, по данным местной администрации, несколько домовладений отрезаны от сообщения. Спасательные службы прокладывают к ним временные дороги. Мобилизована строительная техника.

В курортном Батуми на нескольких центральных улицах прекращена подача питьевой воды после того, как селевые потоки достигли водонапорной и очистительной инфраструктуры: в результате вода стала непригодной для питья.

Оползень повредил газопровод, после чего всей Аджарии временно ограничена подача природного газа. Об этом сообщила азербайджанская компания SOCAR, владеющая газораспределительной сетью Грузии.

По данным на 21:00 мск, сообщений о человеческих жертвах не поступало.

Георгий Двали, Тбилиси