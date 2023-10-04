Wartsila заходит на третью инстанцию

Wartsila Oyj Abp подала кассационную жалобу на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, который возобновил производство по взысканию с финской компании €7,6 млн в пользу АО «Балтийский завод». Предмет спора — взыскание независимой гарантии по договорам поставки судового оборудования. Юристы полагают, что итог этого процесса практически предрешен в пользу петербургской верфи, так как аналогичные тяжбы по предприятиям ОСК решались в их пользу. Финская сторона пытается лишь затянуть процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал судебных заседаний Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Зал судебных заседаний Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Западного округа рассмотрит 13 ноября кассационную жалобу Wartsila Oyj Abp на решение нижестоящего суда, вернувшего на новое рассмотрение дело по иску Балтийского завода. Об этом говорится в материалах картотеки. Иск был подан в августе 2022 года. Первая инстанция отказала Балтийскому заводу, но спустя год верфь обжаловала это решение в апелляции и дело вернули вновь на рассмотрение. Следующее заседание назначено на 30 ноября 2023 года.

«Поскольку рассмотрение кассационной жалобы назначено на 13.11.2023, к дате заседания в суде первой инстанции постановление кассационной инстанции уже будет изготовлено, в связи с чем с высокой долей вероятности суд первой инстанции сможет рассмотреть дело по существу. С процессуальной точки зрения подача жалоб стратегически обоснована, так как предоставляет финской стороне возможность приостановить исполнение судебного акта или затянуть данный процесс. Мы полагаем, что решение будет вынесено в пользу российской стороны (исходя из схожих судебных актов в пользу Балтийского завода и Адмиралтейских верфей)»,— комментирует управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 25.07.2023), это вторая тяжба финской компании с Балтийским заводом. Второй иск к дочернему предприятию Wartsila Solutions Oy верфь направила на сумму €5,1 млн убытков по договорам поставки судового оборудования. В мае иск был удовлетворен. Wartsila подавала апелляционную жалобу, но суд ее не удовлетворил.

«По делу о взыскании €5 млн Wartsila может еще подать кассационную жалобу, однако исполнительный лист уже выдан, поэтому Балтийский завод может принимать меры для ареста счетов и имущества Wartsila. Однако получение денежных средств по этому исполнительному листу зависит от наличия у Wartsila каких-либо активов в России. Учитывая размер долга, с получением исполнения решения суда могут быть сложности»,— акцентирует внимание юрист Forward Legal Арпине Пирумян.

Суть жалоб финской компании сводилась к тому, что все споры по подписанному сторонами соглашению должны происходить в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Но из-за санкций Балтийский завод не может подать иск. Поэтому петербургская компания воспользовалась поправками в ст. 248 АПК РФ, которые появились в 2020 году и устанавливают порядок рассмотрения споров с участием подсанкционных лиц в российской юрисдикции.

Юристы сходятся во мнении, что, скорее всего, Балтийский завод выиграет дело, судя по складывающейся практике рассмотрения аналогичных исков. Так, 19 сентября 2023 года Арбитражный суд Петербурга по иску АО «Адмиралтейские верфи» взыскал с Wartsila Solutions около €2,377 млн. Еще одно предприятие ОСК — Северная верфь — пытается отсудить €3,83 млн. Слушания состоятся в феврале 2024 года.

«Сегодня как нельзя более актуальна проблема исполнения судебного акта за рубежом. Еще в 2022 году в новостях было указано, что компания Wartsila прекратила деятельность в РФ и продала активы. Наличие активов в России существенно ускорило бы процесс исполнения судебного решения для взыскателя. В их отсутствие взыскатель столкнется с несколькими проблемами: проблемой признания и исполнения судебного акта российского арбитражного суда за рубежом (в целом данная проблема решаема, однако невозможно спрогнозировать сроки); проблемой поиска юристов за рубежом, которые оказали бы услуги по признанию и исполнению судебного акта (одна из наиболее острых проблем на практике); проблемой фактического исполнения судебного акта в связи с санкционными рисками (санкционным статусом взыскателя). Таким образом, в текущих реалиях оценить перспективы исполнения судебного акта, принятого в РФ, в зарубежной юрисдикции проблематично»,— рассуждает госпожа Гузь.

Алла Михеенко