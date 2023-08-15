Северная верфь пытается взыскать аванс с Wartsila

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял к производству иск от ПАО «Судостроительный завод “Северная верфь”» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) о взыскании аванса в размере €3,83 млн к Wartsila Solutions Oy. Это четвертая тяжба предприятий ОСК с финской компанией. В производстве также находятся иски от АО «Балтийский завод» и АО «Адмиралтейские верфи». Юристы отмечают, что даже при положительном исходе с ответчика взыскать деньги будет сложно. Ценных активов в РФ у компании не осталось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В картотеке арбитража, говорится, что Северная верфь взыскивает €3,83 млн с Wartsila Solutions Oy излишне уплаченного аванса в рамках контракта от 23 сентября 2020 года. Какое конкретно оборудование не было предоставлено, в верфи не уточнили «Ъ-СПб» к моменту выхода материала. Иск Северная верфь подала в июне 2023 года, производство открыто было 14 августа после приобщения дополнительных материалов. В Wartsila сообщили, что не комментируют судебных процессы.

Тяжбы с Wartsila ведут еще два петербургских завода: АО «Балтийский завод» с двумя исками (на €5,1 млн убытков по договорам поставки судового оборудования; на €7,6 млн по независимой гарантии) и АО «Адмиралтейские верфи» с иском на €2,37 млн. Эксперты уже отмечали, что главная проблема всех тяжб — фактически отсутствие возможности вернуть деньги.

«По общему правилу, если стороны происходят из разных стран, то в качестве уполномоченного договором суда выбирается суд третьей страны, чаще всего Великобритании или Нидерландов, в соответствии с нормами права которых договор и составляется. Это на самом деле важный момент, поскольку если договором российский суд не уполномочен сторонами, то даже в случае вынесения решения в пользу истца ответчик может его просто не признать и отказаться исполнять, а просуживать решение при таких условиях, например, с целью наложения ареста на имущество Wartsila за пределами РФ с целью понуждения или обращения взыскание на такое имущество будет исключительно сложно,— поясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.— Вопрос, что принесет выигрыш в суде Северной верфи при условии, что ответчиком выступает зарубежная компания, у которой, насколько я понимаю, на сегодняшний день после продажи компании “Вяртсиля Восток” в стране ценных активов не осталось».

Управляющий партнер юридической фирмы Legal to Business Светлана Гузь замечает, что вопрос исполнимости решения суда тесно связан с санкционным статусом взыскателя. «Наличие такого статуса позволит иностранной юрисдикции применить формальные ограничения (в России, например, такие ограничения связывают с нарушением публичного порядка), а сам процесс поиска имущества, дебиторской задолженности и ликвидных активов за рубежом малоэффективен в настоящее время. При этом не исключена возможность поиска активов и дебиторской задолженности на территории. Введение ст. 248.1. в АПК (которой могут воспользоваться в данном случае взыскатели.— «Ъ-СПб») направлено как раз на попытку защиты бизнеса,— говорит госпожа Гузь.— Есть несколько интересных и громких прецедентов по применению ст. 248.1 АПК РФ: например, дело АО “Уральский завод транспортного машиностроения” (“Уралтрансмаш”) против АО “Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ”, которое, несмотря на все попытки, все же осталось на рассмотрении Стокгольмского арбитражного суда, однако способствовало появлению разъяснений со стороны Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, согласно которым само по себе применение мер ограничительного характера уже создает российской стороне препятствия в доступе к правосудию. В основном с 2022 года, насколько нам известно из нашей практики и практики коллег, ст. 248.1 АПК РФ применяется российскими судами достаточно активно, в этом смысле показательны споры с корпорацией “Сименс”».

Алла Михеенко