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Коммерсантъ FM
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В Липецке арестовали бойца ЧВК «Вагнер», подозреваемого в убийстве падчерицы

Советский райсуд Липецка по ходатайству регионального управления Следственного комитета России (СКР) заключил под стражу на два месяца 31-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве четырехлетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона, в СИЗО ему предстоит пробыть до 30 ноября.

По версии следствия, вечером 1 октября нетрезвый подозреваемый в ходе конфликта с супругой ударил ее четырехлетнюю дочь рукой по голове и ногой по телу. Девочка скончалась на месте происшествия. Как отмечают в СКР, мужчина признался в содеянном.

Издание Gorod48, чей корреспондент был в суде во время избрания меры пресечения, сообщает, что подозреваемый Владимир Власов — боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», который вернулся из зоны специальной военной операции. Во время ссоры с женой Татьяной мужчина обвинил ее в пренебрежении к их дочерям-близнецам и в том, что она больше ценит ребенка от другого брака.

Супруга подозреваемого говорит, что он достоин высшей меры наказания. Как отмечает Gorod48, у нее тоже травмы — синяки и ссадины. По словам женщины, Владимир Власов — ее третий супруг, а отец погибшей девочки, который был ранее судим, тоже сейчас находится в зоне специальной военной операции.

Подозреваемый заключил контракт с ЧВК «по зову сердца», также планировал возобновить контракт и попасть в Африку. Трагедию, считает женщина, спровоцировали «водка и контузия». «Когда он не пил, был спокойным человеком»,— сказала женщина.

Сергей Толмачев, Воронеж

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