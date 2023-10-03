Исправительный центр неисправим

В Екатеринбурге прошла встреча жителей микрорайона Уктус с главой Чкаловского района Евгением Шипицыным и заместителем начальника ГУФСИН по Свердловской области Екатериной Закачуриной, на которой обсуждались планы по открытию исправительного центра для осужденных. Он должен занять здание бывшего санатория «Уктус», что вызвало недовольство местного населения. За ходом встречи наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Таначева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча жителей микрорайона Уктус с главой Чкаловского района Евгением Шипицыным и заместителем начальника ГУФСИН по Свердловской области Екатериной Закачуриной

Фото: Анастасия Таначева Встреча жителей микрорайона Уктус с главой Чкаловского района Евгением Шипицыным и заместителем начальника ГУФСИН по Свердловской области Екатериной Закачуриной

Фото: Анастасия Таначева

Исправительный центр для 196 осужденных к принудительным работам должен разместиться в здании бывшего санатория «Уктус» на Просторной, 1. Сейчас на территории ведутся ремонтные работы, в частности, устанавливается ограждение.

27 сентября жители Уктуса вышли на несанкционированную акцию протеста против открытия исправительного центра вблизи от жилых домов и школы №131. На публичное выступление собралось около 25 человек, одну пенсионерку задержала полиция. 29 сентября жители обратились в министерство общественной безопасности Свердловской области с разрешением провести пикет против строительства исправительного центра. Однако, как сообщает telegram-канал «Активисты Сосновый бор», министерство не согласовало пикет, объяснив это тем, что в октябре 2022 года региональный оперативный штаб по повышению безопасности ввел ограничения на проведение публичных мероприятий.

Встреча жителей микрорайона Уктус с главой Чкаловского района Евгением Шипицыным и заместителем начальника ГУФСИН по Свердловской области Екатериной Закачуриной прошла вечером во вторник, 3 октября. В районную администрацию пришло около 70 активистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча жителей микрорайона Уктус с главой Чкаловского района Евгением Шипицыным и заместителем начальника ГУФСИН по Свердловской области Екатериной Закачуриной

Фото: Анастасия Таначева Встреча жителей микрорайона Уктус с главой Чкаловского района Евгением Шипицыным и заместителем начальника ГУФСИН по Свердловской области Екатериной Закачуриной

Фото: Анастасия Таначева

В ходе встречи вопросы от жителей принимались как в устной, так и в письменной форме. Многие из них выкрикивали вопрос с места. В частности, активисты неоднократно акцентировали внимание спикеров на том, что предполагаемый исправительный центр будет находиться вблизи жилых домов и школы №131.

По словам госпожи Закачуриной, территория исправительного центра должна быть удалена от жилых и производственных строений на расстояние не менее 30 м, однако его допускается уменьшать. Чтобы защитить жителей, вокруг исправительного центра будет построен трехметровый забор, а также установлена система видеонаблюдения.

Жители поинтересовались тем, какие именно осужденные будут находиться в исправительном центре, и как за ними будут следить сотрудники ГУФСИН. «Там будут заключенные, чьи наказания не связаны с изоляцией от общества. Это такие преступления, как мошенничество, кража, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. У каждого осужденного есть право заменить наказание с заключения свободы на принудительные работы. Такие ходатайства являются прерогативой суда, который учитывает и тяжесть совершенного преступления, и поведение осужденного»,— подчеркнула госпожа Закачурина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший санаторий "Уктус"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший санаторий "Уктус"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Представитель ГУФСИН добавила, что в исправительном центре могут содержаться осужденные, совершившие преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, если их ходатайство одобрено судом. Жители отреагировали на заявление госпожи Закачуриной аплодисментами.

Госпожа Закачурина подчеркнула, что случаи рецидива среди преступников встречаются «крайне редко». «Из прошедших по учетам исправительных центров, это порядка 900 человек, пять осужденных допускали повторные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков»,— рассказала она.

Жители спросили у чиновников, почему в здании бывшего санатория нельзя открыть школу или поликлинику. По словам активистов, в здании есть помещения и столовой, и спортзала, и физиокабинеты. «Сейчас помещение на Просторной, 1 не рассматривается для размещения медицинского учреждения, поскольку не приспособлено под это. Кроме того, Роспотребнадзор запретил размещать в этом здании школу»,— заявил господин Шипицын.

В конце встречи он пообещал, что вопросы жителей будут учтены и направлены в мэрию Екатеринбурга для принятия окончательного решения. «Вы поняли, что мы против?»,— хором спросили жители. Глава района улыбнулся.

Во время общения с прессой господин Шипицын заявил, что в дальнейшем администрация будет «плодотворно работать с ГУФСИН и продолжать доказывать всем необходимость такого учреждения». По его словам, на встрече «жители вели себя агрессивно», но «конструктивный разговор состоялся».

Анастасия Таначева