«Если долго смотреть на север, можно прорасти мхом»

Новым сенатором от Курултая Башкирии вместо Ирека Ялалова с большой долей вероятности станет бывший глава администрации Благовещенского района республики Олег Голов. Вчера его кандидатуру выдвинула фракция «Единой России». Окончательно решение примут депутаты республиканского парламента на первом пленарном заседании 5 октября. В комментарии «Ъ-Уфа» господин Голов сообщил, что намерен продвигать Башкирию на федеральном уровне.

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Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Следствие оценит качество работы экспертов Управления госэкспертизы Башкирии

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фракция «Единой России» в Курултае Башкирии выдвинула кандидатом на пост сенатора — представителя от республиканского парламента — главу администрации Благовещенского района 51-летнего Олега Голова. Он также секретарь местного отделения партии. Для избрания сенатором за кандидатуру господина Голова должны проголосовать депутаты седьмого созыва Курултая на первом пленарном заседании 5 октября.

Олег Голов сменит в Совете федерации Ирека Ялалова, наделенного такими полномочиями в 2018 году. До этого господин Ялалов возглавлял администрацию Уфы и, по словам информированных собеседников, ушел с должности в связи с перманентным конфликтом с тогдашним главой республики Рустэмом Хамитовым. Позднее Ирека Ялалова неоднократно упоминали как возможного преемника нынешнего главы республики Радия Хабирова. В Совете федерации господин Ялалов был зампредседателя комитета по экономической политике.

Сенатор должен быть избран из числа региональных депутатов. Ирек Ялалов в выборах в Курултай нового созыва не участвовал. Олег Голов прошел в парламент республики по партийным спискам.

Вчера господин Ялалов от комментариев по поводу итогов своей работы и дальнейших планов отказался, сообщив, что опубликует новости в соцсетях.

В отчете сенатора о деятельности за 2022 год указан мониторинг федеральной программы «Мосты и путепроводы» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Также сенатор принимал участие в подготовке 17 федеральных законопроектов, выступил с пятью докладами на пленарных заседаниях Совфеда, в том числе с отчетом о работе в качестве наблюдателя за республиканским референдумом в Казахстане. В Башкирии бывший сити-менеджер проводил рабочие встречи с руководителями федеральных органов власти, председателем Курултая Башкирии Константином Толкачевым, членами правительства республики. На одной из встреч с экс-главой администрации Уфы Сергеем Грековым Ирек Ялалов обсуждал тему выделения федерального финансирования для рекультивации территории бывшего ОАО «Уфахимпром». «К 2024 году общими усилиями проблема шламонакопителей “Химпрома” будет решена»,— обещал сенатор.

Олег Голов родился в 1972 году в Стерлитамаке. Окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт, кандидат педагогических наук. В разные годы работал в ЗАО «Каустик», ОАО «Сода», был финансовым директором ООО «Салаватский катализаторный завод». В 2016–2019 годах возглавлял Корпорацию развития Башкирии. Затем несколько месяцев работал помощником руководителя администрации главы Башкирии, после чего стал заместителем главы администрации Благовещенского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С сентября 2019 года возглавлял районную администрацию. В апреле текущего года в отношении Олега Голова межрайонная прокуратура возбудила административное дело за использование служебного автомобиля вне рабочего времени и в личных целях (ст. 19.1 КоАП). В мае, по данным картотеки дел судебного участка №1 по Благовещенскому району и Благовещенску, производство по делу было прекращено.

Олег Голов заявил «Ъ-Уфа», что на посту сенатора планирует продвигать Башкирию на федеральном уровне. «У республики огромнейший потенциал промышленный, социальный, туристический. Самое главное — благополучие жителей»,— отметил господин Голов.

Подводя итоги своей деятельности на посту главы района, он сообщил, что Благовещенск, имеющий статус территории опережающего социально-экономического развития, по итогам 2021 года вошел в десятку лучших моногородов России. «Мы многое начали, теперь это нужно завершить. Разработали стратегию развития района, защитили стратегию развития туризма. У нас реализуются новые проекты, мы запустили новые производства. Сейчас необходимо делать упор на социальную инфраструктуру: строить школы, детсады, завершить строительство физкультурно-оздоровительного центра. У района очень большой потенциал, хотя он был недооценен. Я за него буду переживать, за людей. С другой стороны, если долго смотреть на север, можно прорасти мхом. Надо развиваться дальше и вытаскивать район на федеральный уровень»,— прокомментировал Олег Голов.

Он сообщил, что вчера сложил полномочия главы района.

Как стало известно «Ъ-Уфа», своих кандидатов на должность сенатора выдвинули также фракции КПРФ и ЛДПР — Ильгама Галина и Эдуарда Сардарова.

Руководитель фракции «Справедливой России — Патриотов — За правду» Владимир Нагорный сообщил «Ъ-Уфа», что партия решила не выдвигать своего кандидата. «У депутатов нашей фракции нет такого политического веса, чтобы представлять регион в Совете федерации. Кроме того, нас пятеро в парламенте и у нас много наказов избирателей, которые необходимо выполнять здесь, в республике»,— отметил господин Нагорный.

Влада Шипилова, Булат Баширов