WSJ: Netflix поднимет цены из-за нового контракта голливудских сценаристов

По данным The Wall Street Journal (WSJ), стриминговый сервис Netflix планирует в ближайшие месяцы повысить цены для своих клиентов, после того как голливудские сценаристы добились повышения гонораров и комиссионных отчислений.

Напомним, в конце сентября профсоюз сценаристов и представители киностудий договорились о завершении забастовки сценаристов, начавшейся еще в мае. Сценаристы согласились возобновить работу после того, как добились повышения зарплат, гонораров и комиссионных отчислений от трансляции фильмов и сериалов, в том числе в стриминговых сервисах. По крупным стриминговым проектам гонорары будут увеличены на 25%. Кроме того, сценаристам будут выплачиваться дополнительные бонусы, если тот или иной проект окажется популярным в первое время после запуска.

Теперь же, по информации WSJ, Netflix намерен поднять тарифы сначала в США и Канаде, а затем и на других рынках. Насколько сервис повысит цены и когда именно это может произойти, пока неизвестно. Сам Netflix не комментирует эту информацию. Отмечается, что за последний год многие стриминговые сервисы уже повысили цены по свободным от рекламы тарифам в среднем на 25%. На прошлой неделе компания Warner Bros Discovery увеличила месячную плату за пользование своим стриминговым сервисом Discovery+ без показа рекламы с $6,99 до $8,99. При этом цена на тарифный план с рекламой осталась неизменной — $4,99 в месяц.

Евгений Хвостик