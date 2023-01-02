Дептранс Москвы проиндексировал транспортные тарифы

Транспортные тарифы в Москве проиндексировали со 2 января. Индексация прошла ниже уровня инфляции, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на департамент транспорта Москвы.

Стоимость проезда по карте «Тройка» выросла до 50 руб., по тарифу «90 минут» — до 75 руб. Стоимость разовой поездки по билету «Единый» увеличилась до 62 руб., двух поездок — до 124 руб.

Также вырос лимит на максимальное пополнение карты «Тройки». Теперь он составляет 10 тыс. руб. Кроме этого, появился новый тариф — билет «Единый» на метро и наземный транспорт для учащихся. Его стоимость составит 715 руб. на 30 дней и 2055 руб. на 90 дней.

Некоторые тарифы на проезд не изменились. Стоимость проезда по биометрии по-прежнему составляет 46 руб., билета на 365 дней в центральной и пригородной зоне — 19 500 и 24 450 руб., билета «Автобус-трамвай» (ТАТ) — 14 000 руб.

Олеся Павленко