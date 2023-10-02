Траулер-процессор «Капитан Соколов» петербургского завода вышел на ходовые испытания

Строящийся на ПАО СЗ «Северная верфь» в Санкт-Петербурге (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) головной морозильный траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Соколов» вышел на ходовые испытания в Балтийском море, сообщили в пресс-службе завода.

Траулер отошел от набережной «Северной верфи» 29 сентября. За 14 дней специалисты, среди которых около 100 человек, протестируют основные системы жизнеобеспечения судна. В рамках контрольных мероприятий запланированы маневренные испытания, проверка скорости хода судна, а также корректности работы судовых систем.

«Капитан Соколов» отличается формой носа, которая расширяет рабочее пространство на траулере, модернизирует мореходные качества, подавляет удары волн в эту часть судна. Также на его базе размещена современная рыбообрабатывающая фабрика. Благодаря ей практически к нулю сводятся появляющиеся в ходе обработки выловленной рыбы отходы, они превращаются в муку. Заказ на изготовление серии траулеров направила ГК «Норебо». Они будут использоваться для лова рыбы в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке.

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, что в Петербурге прошел первый день Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе него заявил, что совокупный объем добычи водных природных ресурсов в 2023 текущем году составит более 5 млн тонн.

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