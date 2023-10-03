Матвиенко призвала не штрафовать предприятия на миллиарды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Совете федерации пожаловался на «никому не нужные» предписания надзорных органов и призвал не давить на местные власти. С ним согласилась сенатор Валентина Матвиенко, которая объяснила многомиллиардные штрафы для региональных предприятий «трухой в голове».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Губернатор Владимир Владимиров пожаловался, что на регионы и муниципалитеты оказывают давление с помощью «никому не нужных» предписаний. «Не надо давить субъекты, муниципалитеты предписаниями, мы и так стараемся максимально экономно тратить свои бюджетные средства»,— заявил губернатор (цитата по «Прайму»). По его словам, власти вынуждены идти в суд и просить отложить исполнение предписаний, поскольку «нет бюджетной обеспеченности».

После этого заявления председатель Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что надзорные органы «с двойным упорством» взялись за муниципальные власти после объявленного моратория на проверки бизнеса, «понимая, что и время не то, и денег-то нет».

В качестве примера она напомнила про случай в Туве, где Росприроднадзор оштрафовал предприятие на 18 млрд руб. «Ну у кого-нибудь в голове вообще есть что-нибудь, кроме трухи? Ну как это может быть?» — сказала госпожа Матвиенко. По ее словам, из-за таких штрафов предприятие «закрывается, останавливается, начинается безработица».

Правительство ввело мораторий на плановые проверки бизнеса весной прошлого года. Их сохранили только в отношении части организаций для санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля и надзора в области промышленной безопасности. В 2023 году мораторий на плановые проверки было решено продлить на восемь лет.

Анастасия Ларина