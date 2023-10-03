В Ростове «Синара» распланирует 32,2 га под трамвайные пути в районе Темерника

ООО «Синара-ГТР» получила разрешение на подготовку проектов планировки и межевания территории площадью 32,2 га для прокладки трамвайных путей на участке от ул. Лелюшенко до пр. Космонавтов в Ростове-на-Дону. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации донской столицы.

Согласно документу, компания распланирует участок вдоль ул. Орбитальной. На подготовку проектов ООО «Синара-ГТР» отводится год.

Напомним, в рамках обновления системы электротранспорта Ростова-на-Дону, компания «Синара» планирует до конца 2028 года проложить 119 км новых путей, построить два депо, реконструировать и построить 21 тяговую подстанцию. Также компания приобретет для города 76 трехсекционных трамваев и модернизирует 30 односекционных вагонов. Стоимость реализации проекта оценивается в 61 млрд руб. Реализация проекта ведется в рамках концессионного соглашения.

Анастасия Назарова