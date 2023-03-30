Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Ростова заключили с «Синарой» концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети

Компания «Синара — Городские транспортные решения» займется модернизацией трамвайной инфраструктуры Ростова в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Согласно документу, подписанному Василием Голубевым, главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко и гендиректором компании «Синара — Городские транспортные решения» Сергеем Якушевым, проект будет реализован в течение пяти лет. За это время в Ростове планируется построить и модернизировать 119,02 км трамвайных путей, возвести два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию. Кроме того, «Синара» закупит 76 трехсекционных трамваев, а также модернизирует имеющийся подвижной состав — 30 односекционных трамваев.

Как сказано в сообщении главы региона, проект должен решить вопрос транспортной доступности Левенцовского, Суворовского, Платовского микрорайонов и микрорайона Вересаево, а также способствовать комплексному развитию территории старого аэропорта.

Стоимость реализации проекта составит 61,047 млрд руб.

Кристина Федичкина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...