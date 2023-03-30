Власти Ростова заключили с «Синарой» концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети

Компания «Синара — Городские транспортные решения» займется модернизацией трамвайной инфраструктуры Ростова в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Согласно документу, подписанному Василием Голубевым, главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко и гендиректором компании «Синара — Городские транспортные решения» Сергеем Якушевым, проект будет реализован в течение пяти лет. За это время в Ростове планируется построить и модернизировать 119,02 км трамвайных путей, возвести два депо, построить и реконструировать 21 тяговую подстанцию. Кроме того, «Синара» закупит 76 трехсекционных трамваев, а также модернизирует имеющийся подвижной состав — 30 односекционных трамваев.

Как сказано в сообщении главы региона, проект должен решить вопрос транспортной доступности Левенцовского, Суворовского, Платовского микрорайонов и микрорайона Вересаево, а также способствовать комплексному развитию территории старого аэропорта.

Стоимость реализации проекта составит 61,047 млрд руб.

Кристина Федичкина