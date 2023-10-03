Производство сыров на Кубани сохранилось на уровне 2021 года

Объемы производства сыров в Краснодарском крае не изменились с 2021 года и достигают 40 тыс. тонн в год. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«На протяжении последних трех лет Кубань входит в пятерку крупнейших российских регионов по производству сыров и сырной продукции. Ее производством занимается порядка 15 крупных и средних предприятий и около 50 малых хозяйств», – отметили в краевом минсельхозе.

По данным ведомства, крупные предприятия производят более двух десятков наименований элитных сыров, в том числе с голубой и белой плесенью, скаморца, сыры из козьего молока. Ассортимент фермерских сыроварен также включает несколько десятков наименований.

По данным «Ъ», из-за роста цен на фоне снижения доходов населения потребление сыров не поспевает за объемами производства внутри страны. По итогам 2023 года потребление твердых и полутвердых сыров в России вырастет на 5% год к году, но этот показатель будет ниже темпов прироста производства.

Наталья Решетняк

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