Средняя цена подержанных автомобилей в Татарстане выросла на 35%

В Татарстане средняя цена на подержанные машины за июль–сентябрь 2023 года составила 745 тыс. руб., что на 35,5% больше, чем годом ранее. Исследование провела компания «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продажи б/у машин в Татарстане за июль–сентябрь увеличились на 23,8%.

Рейтинг самых продаваемых моделей по цене от 3 млн руб. возглавил Hyundai Tucson. В ценовой категории от 1,5 млн до 3 млн руб. наиболее продаваемыми автомобилями с пробегом стали Kia Sportage и Hyundai Creta.

"Ъ-Казань"