Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Пекине

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немецкого спортсмена Александра Зверева со счетом 6:4, 6:3 и вышел в финал турнира ATP в Пекине. Об этом говорится в сообщении на сайте турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Reuters Даниил Медведев

Фото: Reuters

«Я доволен своим уровнем. Мы оба большие подающие, поэтому все сводилось к нескольким случайным возможностям, когда мне удавалось подавать лучше во время брейк-пойнтов»,— рассказал Даниил Медведев об игре с теннисистом из Германии.

Даниил Медведев обыграл Александра Зверева четвертый раз за год. Российскому спортсмену эта победа предоставила выход в восьмой финал за год. В 2022 году Даниил Медведев 16 недель был первой ракеткой мира.

Теннисный турнир ATP 500 завершится 4 октября, его призовой фонд составляет $3,6 млн.

Петр Бузлаев