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ФСБ хочет обязать интернет-компании хранить данные о средствах платежа и геолокации

ФСБ обяжет интернет-компании хранить данные о средствах платежа и геолокации

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разработала проект постановления правительства, который обяжет организаторов распространения информации (ОРИ) хранить и предоставлять по запросу сведения о геолокации клиента и средствах платежа. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

«Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по хранению и предоставлению органам федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ»,— говорится в документе.

С 1 июля 2018 года организаторы распространения информации по «закону Яровой» должны полгода хранить переписки, аудио- и видеосообщения пользователей, а также предоставлять их по запросу спецслужб.

Сейчас в реестре ОРИ более 200 организаций и СМИ. В этот реестр, например, входят компания «Яндекс» с ее сервисами «Яндекс Почта» и «Яндекс Карты»; «ВКонтакте», «Мамба», «Одноклассники»; а также банки, например Сбербанк.

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, которое обязывает сервисы легкового такси, входящие в список ОРИ, предоставить правоохранительным органам «круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам» пользователей. В список ОРИ входит только «Яндекс Такси». При пометке «срочно» такси должно передать информацию спецслужбе в течение трех рабочих дней, без такой пометки — в течение десяти рабочих дней.

Анастасия Ларина

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